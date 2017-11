Balingen Stadt muss erheblich mehr zahlen

Balingen. Jeder kennt die Situation: Bestimmte Dinge kosten manchmal mehr als geplant. So geht es auch der Stadt Balingen. En bloc hat der Technische Ausschuss über- und außerplanmäßige Mehrausgaben aus 2016 gebilligt. In einer Sammelvorlage hat Kämmerer Jürgen Eberle den Ausschussmitgliedern zahlreiche Posten aufgeführt, wo Mehrausgaben in teilweise sechsstelliger Höhe angefallen sind.

So musste die Stadtkämmerei in den Vorjahren 69 802 Euro mehr Steuern als eingeplant an einzelne Steuerschuldner erstatten. Um 124 683 Euro beliefen sich Mehrausgaben bei der allgemeinen Gebäudeunterhaltung. Höhere Kosten hatte die Stadt auch bei der Personalausleihe während der Badesaison zu tragen. Die Bauprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt kostete 22 000 Euro mehr als vorgesehen.

Brandschutz teurer