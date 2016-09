Balingen Stadt kommt Bauwilligen entgegen

Das war gut gemeint, aber nicht durchsetzbar. Laut Stadtverwaltung seien zwar rund 25 Bauträger und Investoren angeschrieben worden. Diese hätten auch ihr Interesse an Bauplätzen für Mehrfamilienhäuser bekundet. Keiner sei aber bereit gewesen, die sozialen Vorgaben umzusetzen. Die Bauträger wollten Wohnungen eher komplett verkaufen oder die Objekte vollständig vermieten.

Dennoch wurde Bauwilligen ein Hintertürchen offengehalten in Form einer Klausel. Sie hatten die Möglichkeit, "grundsätzliches Interesse" für den Fall bekundet, "dass von den Vorgaben teilweise auch abgewichen werden kann".

Das hat gezogen. Wie Oberbürgermeister Helmut Reitemann in der vergangenen Sitzung des Verwaltungsausschusses mitteilte, sei in Dürrwangen ein Bauplatz für ein Mehrfamilienhaus reserviert, in dessen Wohnungen Familien, die sich schwer tun, geeigneten Wohnraum zu finden, einziehen sollen. Im Falle des zweiten Dürrwanger Bauplatzes für ein Mehrfamilienhaus soll beim Verkauf der Wohnungen eine Obergrenze von 2700 Euro pro Quadratmeter eingehalten werden.

Zudem gebe es auch für den Engstlatter Bauplatz einen Interessenten, der beim Verkauf von drei Wohnungen ebenfalls die Obergrenze von 2700 Euro pro Quadratmeter einhalten und die anderen drei Wohnungen vermieten will, wobei der Preis mindestens zehn Prozent unter den ortsüblichen Mieten liegt.

Nun sind die Investoren an der Reihe. Sie sollen der Verwaltung ihre Konzepte vorlegen, bevor diese über einen Bauplatzverkauf endgültig entscheidet.