Balingen Stadt geht mit Kirchner-Ausstellung baden

Diese Tendenz ist am Mittwoch bei einem Gespräch mit Oberbürgermeister Helmut Reitemann und Stadthallen-Chef Matthias Klein deutlich geworden. Die Zeit der großen Ausstellungen sei in Balingen wohl vorbei, sagten beide. Seinem Ruf als Kunststadt wolle Balingen gleichwohl treu bleiben – wenn auch mit anderen Formaten und, wie es Reitemann formulierte, mittels einer "besseren Identifikation zwischen der Kunst und den Balingern". Statt wie erhofft bis zu 50.000 und wie kaufmännisch kalkuliert rund 30.000 kamen bis zum Ende der Ausstellung 20.078 zahlende Besucher in die Stadthalle, um sich die Werke des großen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner anzuschauen. Damit bleibe man, sagten Reitemann und Klein, klar hinter den Erwartungen zurück – auch wenn diese in Balingen aufgrund der großen Erfolge in der Vergangenheit sehr hoch seien.

Die genaue Abrechnung für die Ausstellung liegt noch nicht vor. Klein prognostiziert, dass der vom Gemeinderat genehmigte Zuschussbedarf von 250.000 Euro wohl nur leicht überschritten werde.

Abgesehen vom finanziellen Aspekt, betonten Reitemann und Klein, sei die Schau durchaus ein Erfolg gewesen: Die Ausstellung habe von den Besuchern viel Lob erfahren, sei in der Fachwelt gut angekommen, und das Begleitprogramm, das Kunstzelt der Jugendkunstschule, sei überraschend positiv angenommen worden: Mehr als 500 Kinder setzten sich darin mit Kirchner und der Kunst auseinander. Insgesamt, so Klein, könne Balingen alles in allem stolz auf die Ausstellung sein sowie darauf, in einem schwieriger werdenden Umfeld 20.000 Besucher mit der Kirchner-Schau angelockt zu haben.