Balingen Stabile Seitenlage im Ernstfall

Die Einweisung fand in der Landessportschule Tailfingen statt. Premiere übrigens für Svenja Jenter und Nicole Haigis. "Wir sind sehr stolz, diese beiden Lehrscheininhaber jetzt in unseren Reihen zu haben", so der Vorsitzende Roland Undesser. Stolz dürfte er auch darauf sein, dass alle Freibadbetreiber und Wachdienstler den Kurs bestanden haben. Sie bekamen eine Teilnahmebescheinigung des DLRG Württemberg.

Als Ausbildungsassistenten waren Domenic Schlaich, Eric Wittschier, Marco Schwald und Patrick Zlotkiewicz im Einsatz. An der Schulung teilgenommen haben Bianca Jentzsch, Nils Jentzsch, Fabian Jentzsch, Felix Hortmann, Wolfgang Rehfuss, Roswita Rehfuss und Michael Kimmerle, Emilio Spieth und Stefanie Tiedemann. Auch mit dabei waren Sofia Tiedemann und Thomas Beck, Karin Beck, Tom Vetters und Marula Undesser sowie Max Haigis, Franz Roos und Claudia Roos. Darüber hinaus wurden Katja Volmer, Lara Stingel, Lisa Zimmermann, Lukas Zimmermann, Rainer Herre und Jennifer Kylau sowie Lara Schneeberger geschult.