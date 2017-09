Balingen Sport, Spiel und Spaß in Ostdorf

Balingen-Ostdorf. Zahlreiche Teilnehmer von den Minis bis zu den Senioren tummelten sich auf dem Sportplatz und ermittelten die neuen Vereinsmeister in der Leichtathletik. Trotz des lockeren, familiären Charakters der Veranstaltung boten die Sportler gute Leistungen.

Tobias Gollmer und Bastian Jenter liefen über 100 Meter mit 12,0 Sekunden persönliche Bestleistung. Noch schneller war Jakob Pichler bei der Jugend U18 unterwegs: Er blieb mit 11,7 Sekunden über 100 Meter erstmals unter 12 Sekunden.

Micha Rössler sprang in der selben Altersklasse 6,12 Meter weit und bestätigte so seine derzeit gute Form. Ein hervorragendes Mehrkampfergebnis gelang Luis Schulz in der Klasse M13: Er lief über 75 Meter 10,2 Sekunden, sprang 5,14 Meter weit und kam mit dem Schlagball auf 45 Meter.