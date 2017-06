Balingen Spiel, Spaß und viel Sport

"Unter den zahlreichen Besuchern aus nah und fern erwarten wir viele Jugendliche in und um die Bizerba-Arena", sagt Maurizio Mammato. Der TSG-Jugendtrainer treibt die Idee dieser Veranstaltung maßgeblich voran. Mit klarem Ziel: "Wir wollen den Erlebnistag etablieren – quasi als sommerliches Pendant zum Sparkassen-Indoor-Cup. Ein Tag, der Alt und Jung verbindet, ebenso Spiel, Spaß und Sport verknüpft, an dem die Geselligkeit nicht zu kurz kommen soll und an dessen Ende jeder zufrieden nach Hause gehen kann."