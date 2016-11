Balingen SPD fordert Transparenz im Gemeinderat

Balingen. Lange angekündigt, jetzt ist er da: Die Balinger SPD hat am Dienstag den Antrag auf grundsätzlich öffentliche Vorberatungen in den Ausschüssen des Gemeinderats gestellt. Ein entsprechendes Schreiben schickte Ulrich Teufel, Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, an Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Entschieden werden soll, so der Wunsch der Genossen, über das Anliegen in der Novembersitzung des Gemeinderats.