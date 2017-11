Balingen Spaß in der Bewegungslandschaft

Balingen (det). "Es war wieder ein richtiges Gewusel in der Halle. Und die Kinder haben gestrahlt." Zufrieden zeigte sich Annette Schober, die am Sonntag bereits zum zehnten Mal in der Kreissporthalle das "Turnen in den Advent" der Turnabteilung der TSG Balingen organisiert und auch moderiert hat.