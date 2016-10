Balingen Spaß am Schwimmen

Balingen. Alle Erstklässler der Balinger Grundschulen haben von den Stadtwerken Eintrittskarten für das Eyachbad bekommen. Insgesamt waren es 17 Klassen mit 303 Schülern an elf Schulen. Die Freikarten wurden in einer Gutscheinmappe mit Informationen über das Bad und einer Einladung zum "Funkids Nachmittag" am 2. November an die Schulen geschickt.