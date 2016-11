Balingen Sparkassen-Stiftungen unterstützen Projekte

Diese Veranstaltung gehört zu den angenehmen Dingen", sagte Markus Schmid, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, bei der Übergabe der Spendenurkunden. Die Sparkasse engagiere sich in der Region und unterstütze Kunst, Kultur, Bildung, Sport, Soziales, Umwelt und Natur mit ihren fünf Stiftungen. "Super-Ideen" würden honoriert, "die den Menschen helfen", sagte Schmid.

36 000 Euro schüttet die Stiftung Mensch der Sparkasse Zollernalb an 18 Institutionen aus. Die Empfänger und Projekte im Einzelnen: Förderverein Balinger Tafel, Renovierung des neuen Tafel-Ladens in der Olgastraße; Städtischer Kindergarten Haigerloch-Bittelbronn, Neugestaltung des Außenbereichs; Städtischer Kindergarten Haigerloch, Aufwertung des Gartenbereichs; DRK-Bergwacht Oberes Donautal, Beschaffung eines Simulationstrainers zur Ausbildung in der Herz-Lungen-Wiederbelebung; Stadt Burladingen – Ortschaftsverwaltung Salmendingen, Sanierung von zwei Spielplätzen; Caritasverband für das Dekanat Zollern, Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge; Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, Erneuerung der Ausstattung des Jakobushauses Balingen; ASV Ebingen Abteilung Boxen, Boxen statt Gewalt und Drogen, neue Boxhandschuhe und Geräte; Katholischer Kindergarten St. Michael Geislingen, Realisierung eines Wasserspielplatzes; DRK-Ortsverein Haigerloch, Anschaffung eines Einsatzfahrzeugs für die Helfer-vor-Ort-Gruppe; Happy Quilting Ladies Albstadt, Erstellung von Herzkissen für das Universitätsklinikum Tübingen; Ökumenische Hospizgruppe Balingen, Erstellung eines Rundbriefs anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Hospizgruppe und des 15-Jahr-Jubiläums des Fördervereins der ökumenischen Hospizarbeit in Balingen; Psychologische Beratungsstelle der evangelischen und katholischen Kirche Albstadt, Supervision für Erzieherinnen; Kirchengemeinden Tieringen und Oberdigisheim, Kinderbibeltage, Zirkusschule; Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, Ferienfreizeit "Pack die Badehose ein" am Bodensee; Katholischer Kindergarten St. Fidelis Burladingen, Umgestaltung der Bibliothek; Bürger helfen Bürgern e.V. Bisingen, Betrieb des Bürgerautos "Fleckahopser".

Mit 14 700 Euro fördert die Stiftung Kunst, Bildung und Kultur folgende Institutionen und Projekte: Aurelia Stiftung, Erstellung einer Homepage; Förderverein Villa Eugenia Hechingen, Ausstellung "Norden trifft Süden"; Kunstmuseum Albstadt, Ausstellung "Spielzeug/Spielraum"; Evangelische Kirchengemeinde Ostdorf/Geislingen, Sanierung des Kirchturmdaches; Gymnasium Hechingen, Suchtpräventionsprogramm; Ignaz-Demeter-Schule Lautlingen, Projekt "Bücher für die Bücherei"; Süddeutscher Gemeinschaftsverband EC-Jugendkreis Oberdigisheim, Anschaffung neuer Liederbücher; Vinzentinische Ersthelfer Albstadt, Wiedererrichtung des Kreuzwegs auf den Bühl bei Lautlingen; Stadt Burladingen – Ortschaftsverwaltung Salmendingen, Sanierung des Kriegerdenkmals auf dem Friedhof.