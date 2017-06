Balingen Spannende Reise durch Zeit und Raum in der Innenstadt

Balingen. Auf eine spanndende Exkursion in die Welt der Geologie, der Bausteine und der Architektur hat Norbert Wannenmacher am Samstag zahlreiche Interessierte in Balingen mitgenommen. Die Führung, organisiert von der Dotternhausener Zementfirma Holcim, fand im Rahmen der Aktionswochen des Europäischen Geparks statt.