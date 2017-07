Balingen Sorgenspinnen und Lastesel: Geborgenheit als Lösung

Sie betonte, dass es beim "Sorgen" nicht um eine oberflächliche "Don’t worry, be happy-Einstellung" gehen könne. Der Schwerpunkt ihres Vortrags lag auch nicht bei der Bewältigung konkreter Lebensnöte, sondern beim "Sich Sorgen machen".

Die Theologin führte aus: Beim Sorgenmachen gleite man mit den Gedanken in eine Dimension ab, in der etwas Schlimmes passieren könne. Dabei überziehe man gedanklich einen sonnigen Himmel mit möglichen Wolken.

"Wenn ich mir Sorgen mache, möchte ich heute verbindlich wissen, wie es morgen gegangen sein wird", so die Referentin. Sie wertete dies als Versuch, Dinge in den Griff zu kriegen, die nicht in den Griff zu kriegen seien.