Zollernalbkreis Sorge um Zukunft der Leitstelle Zollernalb

Mit dem Projekt der Evaluierung der Leitstellen im Land befasst sich seit wenigen Wochen eine Lenkungsgruppe im Auftrag von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Immer mal wieder hatte es in den vergangenen Jahren Stimmen gegeben, die eine Zentralisierung der Leitstellen und damit die Schließung von Standorten forderten. Das Thema findet sich auch im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung – damit könnte es nun richtig ernst werden, fürchten DRK-Kreisvorsitzender Heiko Lebherz, Kreisbrandmeister Stefan Hermann und Rebeka Helmke, Leiterin des Kreisbauamts und als solche auch für den Brand- und Katastrophenschutz zuständig. Ernst auch für den Zollernalbkreis und die Integrierte Leitstelle in Balingen. Die hiesige "Kommandozentrale" für Rettungseinsätze könnte verloren gehen.

Noch bevor die Lenkungsgruppe die Arbeit Ende 2016 aufgenommen hatte, meldeten sich der Landesverband des DRK sowie die Ärztekammer Baden-Württemberg zu Wort: Nach deren Meinung gibt es zu viele Leitstellen im Land. Deren Zahl solle von derzeit 34 auf acht bis zehn reduziert werden. Die Folge wäre – analog zur Polizeireform –, dass die verbleibenden Leitstellen künftig für deutlich größere Gebiete zuständig wären. "Wenn das so kommt, wäre das fatal", sagt DRK-Kreischef Lebherz im Gespräch.

Rund 159.900 Anrufe sind im vergangenen Jahr in der Leitstelle Zollernalb bearbeitet worden. Die Leitstelle, die gemeinsam vom DRK-Kreisverband und dem Landkreis betrieben wird, ist rund um die Uhr mit zwei Disponenten besetzt; an Wochenenden und Feiertagen sogar mit drei – dann werden beispielsweise auch der kassenärztliche Bereitschaftsdienst und dessen Fahrservice vermittelt. Der Rettungsdienst wurde im vergangenen Jahr in 42.150, die Feuerwehr in 1250 Fällen alarmiert. Bei diesen Einsätzen komme es, sagen Lebherz, Hermann und Helmke, auf jede Minute, oft auf Sekunden an – schließlich gehe es um die Rettung von Menschenleben. Dabei müssten alle denkbaren Fehlerquellen ausgeschlossen werden.