Balingen Sommerferien im Eyach-Viertel

Balingen. Ralph Burghardt hatte für diesen Sommer keinen Urlaub geplant, und im Rückblick, so sagt er, sei das wohl ganz gut gewesen. Statt relaxten Tagen außerhalb seines Büros in Frommern verbrachte der Architekt lange Tage am Computer. Das Ergebnis: eine umfassende Darstellung seiner Idee eines Eyach-Viertels, wie es auf dem Strasser-Gelände in der Balinger Innenstadt entstehen könnte.