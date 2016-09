Balingen Sommer dreht nach kühlem Start auf

Zu dem befriedigenden Gesamteindruck trug wesentlich das Wetter in den letzten Augusttagen bei. Der August selbst war in Balingen zu warm, viel zu trocken und etwas sonniger als üblich. Mit dem August endete der meteorologische Sommer. Für die "Wetterfrösche‹ dauert der Sommer vom 1. Juni bis zum 31. August. Ein meteorologischer Sommer bringt bei uns in diesen drei Monaten durchschnittlich 35 "Sommertage" (25 Grad und mehr) und darin enthalten sieben "Heiße Tage" (auch "Tropentage" genannt) mit 30 und mehr Grad hervor.

Bei einem Temperaturvergleich ist es so, dass die Durchschnittstemperatur im Vergleichszeitraum (1981 bis 2010) in diesen drei Monaten 17,0 Grad betrug – in diesem Jahr sind es aber 18,3 Grad, und dazu trug das Augustwetter wesentlich bei. Im Rückblick auf das Augustwetter werden in der Auswertung 15 "Sommertage" und fünf "Heiße Tage" angezeigt. Am 26. August wurde der Spitzenwert im August mit 33,3 Grad registriert, dies war gleichzeitig der heißeste Tag im Jahr 2016.

Den fehlenden Regen im Sommer holte auch der diesjährige August nicht auf. Die monatliche Niederschlagssumme von 34,8 Litern sind nur 41 Prozent des Durchschnittswerts von 84,8 Litern. Doch da der Vormonat Juli auch zu trocken ausfiel, fehlen in der Gesamtbilanz der drei Sommermonate rund 70 Liter pro Quadratmeter – 277,2 Liter sind der Durchschnittswert – dieses Jahr nur 209,7 Liter. Nennenswert geregnet hat es im August eigentlich nur im ersten Monatsdrittel, in der kühleren Zeit des Monats. Im zweiten Monatsdrittel regnete es nur 9,7 Liter pro Quadratmeter, und im letzten nur 2,3 Liter . Dafür trumpfte zum Monatsende hin das Sommerwetter auf. Alle fünf Tage mit mehr als 30 Grad liegen im letzten Monatsdrittel, und dieses war mit 108,4 Stunden auch sehr sonnig. Es herrschte Badewetter, aber auch erstes Stöhnen über die Hitze war zu hören, und man wartete wieder auf Regen. Der kam spärlich, in leichten Gewittern.