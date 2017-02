Balingen Sogar ein Ururenkel kommt zur großen Feier

1939 brachte Blind ihr erstes von insgesamt elf Kindern auf die Welt. Der erstgeborene Sohn kam 1944 bei einem Fliegerangriff auf Dürrwangen ums Leben, als er mit seinen Geschwistern auf einem Acker unterwegs war.

Neben ihrem Glauben habe ihr vor allem zu Kriegszeiten die Tatsache geholfen, dass ihre Eltern im gleichen Haus eine Etage tiefer wohnten. "Ich war nie allein", sagt Blind beim Blick zurück.

Nach dem Krieg war es dann ohnehin vorbei mit der Einsamkeit: 1963 brachte sie ihr letztes Kind zur Welt, zwei Jahre später wurde sie schon zum ersten Mal Großmutter. Mittlerweile ist sie stolze Oma von 29 Enkeln, 43-fache Uroma, und sie hat einen Ururenkel. Sie ist glücklich, eine so große Familie zu haben und freut sich immer, wenn die vielen Kinder Leben in ihr Haus bringen: "Neulich kamen ein paar meiner Urenkel zu mir nach Hause", erzählt sie, "aber sie musste ich dann doch erst mal nach ihrem Namen fragen."

Insgesamt aber sei sie mental noch fit, betont Mathilde Blind: "Der Verstand macht noch mit." Bis sie 90 Jahre alt war, hat sie im Kirchenchor ihrer Baptistengemeinde gesungen, in den sie schon im Alter von 14 Jahren eingetreten war. So verwundert es nicht, dass sie auch noch ganze Strophen aus dem Kopf rezitieren kann: "Meine Heimat ist dort in der Höh, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh", sagt sie zum Beispiel in Anlehnung an ein Pilgerschaftslied. Gleichzeitig ist dieses für sie ein Motto, an das sie sich gerade jetzt im Alter hält. Sie sei jeden Tag dankbar, dass sie aufstehen und auf ein erfülltes Leben zurückblicken könne.

Projektchor singt historische Lieder

Zu ihrem 100. Ehrentag findet am morgigen Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Baptistenkirche in Zillhausen statt. Blinds Kinder und Enkel organisieren dazu einen Projektchor, der historische Lieder für gemischte Chöre singt. Wer mitwirken will, darf auch zur Probe am selben Ort, am Samstagabend um 18.30 Uhr kommen. Im Anschluss an den Gottesdienst feiern die gut 130 Familienmitglieder im privaten Kreis.