Balingen So bunt wie die verschiedenen Kulturen

Im Mai präsentierten die Schüler ihre Ergebnisse vor dem Arbeitskreis Asyl. Die Entscheidung zugunsten des Entwurfs der Schülerinnen Annika Nagat, Alexandra Berger und Nicole Spieß fiel sehr schnell. "Das Logo hat uns sofort angesprochen", erinnert sich Berthild Fechner.

Die bunten und fröhlichen Formen würden aussehen wie winkende Menschen. Die verschiedenen Farben stünden für die verschiedenen Kulturen, die zueinander finden. Der Kreis symbolisiere Zusammenhalt, gegenseitiges Unterstützen und unterstreiche die Botschaft an die geflüchteten Menschen: "Wir sind für euch da!"

Sonnenblumen als Dank

Mit leuchtenden Sonnenblumen und bunten Kunstpostkarten von Mulugeta Tekle aus Eritrea, einem mittlerweile in Balingen bekannten asylsuchenden Künstler aus Eritrea, bedankten sich Fechner und Schmid bei den Schülerinnen und gaben ihnen eine Bitte mit auf den Weg: "Bleibt immer offen für Menschen in Not."

Stellvertretend für ihre Mitstreiterinnen bedankte sich Annika Nagat für den schönen Auftrag. In wenigen Tagen werde sie ihr Abitur in der Tasche haben, zum Studium werde sie wohl weiter weg gehen, sagte sie: "Wenn ich in fünf oder sechs Jahren zurück in unsere Gegend komme, werde ich mich freuen, wenn ich irgendwo in der Stadt das Logo des Arbeitskreises Asyl sehe."