Balingen Ski-Asse haben ein Herz für den SV

"Nach einer Pause ist nun die zweite Runde angelaufen", kündigt Meßmer an. Der Jahreszeit entsprechend sind es vor allem Sachspenden von Wintersportlern. So hat der ehemalige Weltcup-Rennläufer Marco Büchel aus Liechtenstein einen signierten Skihelm zur Verfügung gestellt, und vom deutschen Spitzenfahrer Fritz Dopfer kann ein Starterleibchen ersteigert werden. Zudem werden zwei VIP-Karten für den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding ebenso platziert wie ein Eispickel des Extrembergsteigers Hans Kammerlander. Nicht aufgeben wollen Meßmer und Schäfer bei den Bemühungen, vom aufstrebenden Fußball-Star Joshua Kimmich ein Trikot zu bekommen.

"Wir haben auch kleinere Spenden erhalten, die aber nicht unter den Tisch fallen", erklärt Meßmer weiter und verweist auf Eintrittskarten für Bäder oder Therme sowie Gutscheine für den Besuch von Museen. Diese werden bereits heute, Samstag, und morgen, Sonntag, verlost, und zwar beim Schlachtfest des SV Roßwangen im Pfarrsaal. "Dann wird sich wieder das Glücksrad zugunsten des Sportheims drehen", kündigt Meßmer an.