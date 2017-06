Balingen Sitzecke und Magazine

Wie Ortsvorsteher Stephan Reuß mitteilte, sei die Bücherei von den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei neu sortiert worden. Der Bestand habe sich nun verkleinert, doch würden zusätzlich Wochenmagazine ausliegen. Zudem werde eine Sitzecke eingerichtet.

Reuß kündigte an, dass die Frommerner Bücherei elektronisch an die Stadtbücherei angebunden werde, um auch vom Stadtteil aus auf den Gesamtbestand zugreifen zu können. Auf die Nachfrage von Nathalie Hahn, ob Bücher aus Balingen auch in Frommern abgegeben werden könnten, erklärte Reuß, dass dies noch abgeklärt werde.

Die Räte waren sich einig, dass für die Bücherei 1500 Euro aus den Mitteln des Ortschaftsrats bereitgestellt werden. Dann könnte auch ein Lesetisch beschafft werden, so der Vorschlag von Ortsvorsteher Reuß.