Balingen Singen mit den Glocken

Balingen. Das Reformationsjubiläum in Balingen wird am Sonntagabend, 29. Oktober, um 18 Uhr musikalisch eröffnet. Die Evangelische Kantorei führt mit mehr als 100 Sängern, begleitet vom Sinfonietta-Orchester Tübingen das laut Ehni "wohl größte Werk in der Kirchenmusikgeschichte", die H-Moll Messe von Johann Sebastian Bach, auf. Das Konzert in der Stadtkirche dauert zwei Stunden; der Chor singt sechs-, teilweise achtstimmig. Solisten sind Carla Thullner, Angelika Lenter, Katharina Müller, Johannes Kaleschke und Jens Hamann.

Der Reformationstag wird bereits am Vorabend, am Montag, 30. Oktober, im wahrsten Sinne des Wortes eingeläutet: Die acht Kirchenglocken der Heilig-Geist-Kirche kommen dabei ab 18 Uhr auf musikalische Weise zum Einsatz. Die Ansinggruppe sowie die Bevölkerung auf dem Balinger Marktplatz werden mit Liedern aus der Zeit der Reformation in das Glockengeläut einstimmen. "Das wird spannend, weil wir das so nicht direkt proben können", meint Wolfgang Ehni. "Vor allem sind wir gespannt, wie sich die Leute darauf einlassen werden", ergänzt Widmann. Den Anfang machen die drei Glocken, die auf verschiedene Tonlagen des Tons Gis gestimmt sind: die Segens-, die Morgen-, und die Friedensglocke. "Allein diese Tonkombination wird bei den Zuschauern hoffentlich Gänsehaut erzeugen", meint Widmann: "Da hört man die ganze Glockengeschichte der Stadtkirche in einem Ton." Die Glocken stammen aus dem 14. Jahrhundert, von 1948 und die neueste, die Friedensglocke, von 2009. Zum Finale läuten alle acht Glocken gemeinsam.

Damit das Geläut richtig klingt, teilen sich zwei Musiker die Verantwortung. An- und ausgeschalten werden die Schwingbalken über Knöpfe.