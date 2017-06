Balingen Sind aller guten Dinge drei?

"Dieses Spiel ist für uns ein Bonusspiel", sagt Benzingens Spielertrainer Stefan Bach. Wohl wahr, war doch seine Mannschaft bis zur 87. Minute des letzten Bezirksliga-Spieltags eigentlich abgestiegen. Die Benzinger führten gegen den TSV Nusplingen nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand mit 4:3. Allerdings hatte der Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt das um ein Tor schlechtere Trefferverhältnis als der punktgleiche, am Ende aber abgestiegene SV Tieringen, so dass erst der dritte Treffer des überragenden Bach zum 5:3 den Klassenerhalt für Benzingen mit sich brachte.

Die Bezirksliga spielte auch in dieser Saison verrückt, so dass die Benzinger trotz der wahrlich nicht allzu schlechten Bilanz von 32 Punkten aus 28 Spielen bei neun Siegen, fünf Remis und 14 Niederlagen in die Relegation müssen.

Der TSV hatte die Aufstiegseuphorie mit in die neue Saison genommen und einen Start nach Maß erwischt; lag das Team doch nach dem vierten Spieltag sogar auf dem zweiten Tabellenplatz, ehe es im weiteren Verlauf kurzzeitig rapide bergab bis auf den vorletzten Rang Dies blieb aber die Ausnahme: Mit Ausnahme des vorletzten Spieltags befand sich die Bach-Elf aber nie wieder auf einem direkten Abstiegsplatz.