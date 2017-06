Balingen/Sigmaringen Fiechtner: "AfD macht sich selbst fertig"

Balingen/Sigmaringen - Das Ende der innerparteilichen Machtkämpfe, ein Signal der Geschlossenheit drei Monate vor der Bundestagswahl – all das will die Landes-AfD auf ihrem Parteitag am Wochenende in Karlsruhe beschwören. Ganz und gar im Gegensatz dazu steht ein besonderer Vorgang im Wahlkreis Zollern­alb-Sigmaringen: Dort will die AfD den erst im Januar für die Bundestagwahl nominierten Kandidaten Heinrich Fiechtner wieder loswerden. Fiechtner will sich dagegen wehren – und spricht Klartext über seine Partei.