Balingen Sieg geht an Stuttgart/Rems/Murr

Acht Mannschaften, darunter auch der Nachwuchs des Bundesligisten TSG Hoffenheim spielten in zwei Vorrundengruppen um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe A startete die Talentfördergruppe Schwarzwald/Zollern mit einem 1:1 gegen Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald II. Im zweiten Gruppenspiel zeigte die Mannschaft des Trainer-Duos Georg Müller (Dunningen) und Duro Vranjkovic (Aldingen) eine starke Leistung und besiegte die TSG Hoffenheim mit 1:0. Im letzten Gruppenspiel ging es gegen den Turnierfavoriten und späteren Turniersieger Stuttgart/Rems/Murr, wo es für die Auswahl Schwarzwald/Zollern, trotz guter Gegenwehr, nicht reichte und am Ende eine 1:3-Niederlage stand. Hinter Gruppensieger Stuttgart/Rems/Murr und der TSG Hoffenheim reichte es für die Auswahl Schwarzwald/Zollern nur zu Platz drei, somit wurde der Halbfinaleinzug verpasst.

In der Vorrundengruppe B setzte sich Donau/Riß ) als Gruppensieger durch und erreichte zusammen mit Neckar Fils das Halbfinale.

Im Spiel um Platz fünf bog Schwarzwald/Zollern einen 0:1-Rückstand gegen d Bodensee noch um und erzielte in der letzten Sekunde des Spiels noch den 2:1-Siegtreffer.