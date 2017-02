Balingen "Sie sind sehr dreist vorgegangen"

Nach dem erneuten Einbruch macht sich Seifert Gedanken, wie er den Bahnhof noch sicherer machen kann. Die Polizei habe ihm verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, berichtet er. Er geht aber davon aus, dass auf Dauer nur die soziale Kontrolle hilft.

Soziale Kontrolle

Diese will er zum einen dadurch erreichen, dass der Bahnhof so schnell wie möglich auch als Hotel betrieben wird. "Ich hoffe, dass die ersten 16 Betten zum Jahresende zur Verfügung stehen", nennt er seine Zielvorgabe. Zum anderen hofft er, dass die geplante Aufwertung des Bahnhofsvorplatzes und der Bau weiterer Gebäuden in der unmittelbaren Umgebung für noch mehr Publikumsverkehr sorgen wird, der potenzielle Einbrecher abschreckt.