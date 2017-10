Balingen September eher Herbst als Spätsommer

Der diesjährige September startete regnerisch und herbstlich kühl. Doch am fünften Tag des Monats wurde die höchste Temperatur mit 24,5 Grad registriert. In den Tagen danach regnete es wieder vermehrt, und die Höchsttemperaturen blieben unter 20 Grad.

Das zweite Monatsdrittel begann unter dem Einfluss des Tiefdruckgebiets Sebastian. Dieses brachte teils stürmischen Wind aus Südwest. Vier Tage blies kräftig der Wind, mit Windstärke 8 (62 bis 74 Stundenkilometer) am 13. des Monats. Danach ließ der Wind zwar wieder nach, doch die Tage waren trüb: Gerade mal 29 Stunden Sonnenschein kamen vom 10. bis 20. September zusammen.

Am 17. ging die Temperatur nahe an die Bodenfrostgrenze: 2,4 Grad zeigte das Bodenthermometer – an Grasspitzen waren erste Reifansätze zu erkennen.

Einen Tag vor dem kalendarischen Herbstanfang am 22. September wurde die niedrigste Temperatur im ganzen Monat registriert: Am Boden 2,4 Grad Celsius, in zwei Metern Höhe 2,6 Grad Celsius. Dieser Tag war aber auch gleichzeitig der sonnigste Tag des Monats: Elf Stunden Sonnenschein zeigte der Sensor. Der Tag des Herbstanfanges selbst war ebenfalls recht sonnig und mit 22,2 Grad relativ mild.

Das letzte Monatsdrittel des Septembers war wettermäßig die schönste Zeit. Tagsüber wurde es meist angenehm warm, nochmals 24,2 Grad am Monatsletzten.

Die Monatsdurchschnittstemperatur des Septembers betrug 12,7 Grad. Einen Frosttag gab es noch nicht, auch Bodenfrost blieb aus. Regentage mit einem oder mehr als einem Liter pro Quadratmeter wurden im vergangenen Monat zehn gezählt.