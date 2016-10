Balingen September 2016 fällt sogar wärmer als der Juni aus

Einen Tag davor und am 18. kam endlich der ersehnte Regen mit 17,1 Liter am 17. und 22,8 Liter am 18. September. Der Niederschlag war sehr willkommen, hatte es doch seit rund einem ganzen Monat nicht mehr nennenswert geregnet. An diesen zwei Regentagen hat es in der Summe 39,9 Liter geregnet, dies waren wiederum rund 97 Prozent der gesamten Monatssumme von 41,3 Litern pro Quadratmeter. Insgesamt aber wieder und gegenüber der Durchschnittssumme von 68,6 Litern um 27,3 Liter zu wenig. Und da es auch in den Vormonaten Juli und August zu wenig geregnet hatte, fehlte es an Bodenfeuchtigkeit.

Zum kalendarischen Herbstanfang am 22. September kletterte die Temperatur wieder nach oben, und der Monat endete mit einer Woche typischen Altweibersommers.