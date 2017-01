(hsch). Der Fußballbezirk Zollern trägt am Sonntag, 12. März, in der Trigema-Arena in Burladingen die Hallen-Bezirksmeisterschaft für Senioren-Mannschaften aus. Ausrichter ist der FC Stetten-Salmendingen. Gespielt wird in den Altersklassen Ü32, Ü40, bei genügend Interesse auch Ü50. In der Altersklasse Ü32 sind zwei Spieler der Altersklasse Ü30 erlaubt. Die Hallen-Bezirksmeisterschaft ist ein offizieller Wettbewerb des WFV. Der Sieger in jeder Altersklasse erhält einen Meisterwimpel. Daneben gibt es Sachpreise. Beim Turnier besteht kein Passzwang. Es muss jedoch eine Spielgenehmigung für den betreffenden Verein bestehen, möglich ist auch eine Gastspielgenehmigung. Das Interesse an der Meisterschaft liegt bisher hinter den Erwartungen. Daher appelliert Seniorenspielleiter Gustav Pfeffer erneut an die Vereine, sich an dieser Hallen-Bezirksmeisterschaft zu beteiligen: "Es wäre schön, wenn sich noch einige Mannschaften zur Teilnahme entschließen könnten, gerne auch solche, die bisher nicht mitgemacht haben". Anmeldungen sind bis Sonntag, 5. Februar, unter gustav-pfeffer@t-online.de an den Seniorenspielleiter zu richten.