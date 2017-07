Balingen Seit 70 Jahren Teil der Vereinsfamilie

Dass beide ehemaligen Sänger die Früchte ihrer Vereinsarbeit so wachsam erleben dürfen, freute neben der Sängerschar besonders den Vorsitzenden Gerd Janus, welcher anmerkte, dass in der Ehrungsordnung das 70-Jahr-Jubiläum gar nicht vorgesehen sei. Er überreichte beiden Jubilaren je einen Geschenkkorb mit dem Wunsch, sie noch recht häufig in Sängerkreisen zu sehen. Am Festsonntag weitete Janus den Ehrungskreis noch aus. Der in Weingarten lebende Herbert Jetter kehrte zum "Fleckafescht" in seine Heimatgemeinde zurück und nahm die Ernennung zum Ehrenmitglied im Sängerbund entgegen, dem er seit 40 Jahren als passives Mitglied angehört.

Das Festprogramm sah für den Samstag Unterhaltungsmusik und Chorgesang vor, während am Sonntag Freunde alter Schlepper nach Heselwangen kamen, um bei Blasmusik des Heselwanger Musikvereins und spannendem Glücksrad zusammen zu sein. Der Männergesangverein Binsdorf mit seinem Chorleiter Josef Hutt leistete mit Heimat- und Trinkliedern einen unterhaltsamen Beitrag, bevor der Heselwanger Chor mit Dirigent Wolfgang Staiger die Aufmerksamkeit auf sich lenkte.