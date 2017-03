Balingen Sechs Talente bei Landesentscheid

Mit Tobias Kugel, Dénise-Céline Bonn, Sebastian Triebener, Niklas Larché und Madita Zettel haben sich gleich sechs junge Talente für den Landeswettbewerb qualifiziert, der Ende März/Anfang April in Heidenheim und Waldstetten stattfindet.

"Die jährlich wechselnden Wettbewerbskategorien bieten einen Motivationsanreiz, neue und auch unbekanntere Stücke kennenzulernen oder auch in Ensembles gemeinsam zu spielen", beschreibt Musikschulleiter Dirk Benkwitz die Vorzüge des Wettbewerbs und lobt zugleich das Engagement der Fachlehrer. Wie auch in den Vorjahren war Balingen zudem Austragungsort für den Regionalwettbewerb. Der Förderverein der Jugendmusikschule hat die Teilnehmer finanziell unterstützt. Das sei eine "gute Tradition", so die Vorsitzende Margrit Nürnberger.