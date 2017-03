Balingen Sechs Lotsen durch das Hilfesystem nehmen im April die Arbeit auf

Auch der Zollernalbkreis ist nach Angaben von Dorothee Müllges, der Leiterin des Sozial- und Rechtsdezernats im Landratsamt, gehalten, entsprechend dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz eine solche IBB-Stelle einzurichten. Diese prüft Anregungen und Beschwerden von Betroffenen und deren Angehörigen und versucht dann, eine Lösung zu finden. Sie gibt auch Auskunft über Hilfs- und Unterstützungsangebote, leistet laut Müllges jedoch keine Rechtsberatung.

Das Besondere: Die IBB-Stellen sind mit Vertretern von Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und Personen mit entsprechendem beruflichen Hintergrund besetzt. Im Zollernalbkreis sind dies Heidrun Dreher, Uwe Hornscheidt, Sandra Kirrwald, Klaus Klimesch-Winker und Holger Weisser sowie der Patientenfürsprecher des Landkreises, Albrecht Foth, früher als Jurist mit der Unterbringung und Betreuung von Patienten befasst. Alle üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und unterliegen der Schweigepflicht.

Untergebracht ist die IBB-Stelle in den Räumen des Gemeindepsychiatrischen Zentrums in der Schwanenstraße 19 in Balingen. Erste Sprechstunde ist am Dienstag, 4. April, von 16 bis 18 Uhr und von da an an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat. Erreichbar ist die Stelle auch per Telefon, E-Mail und über die neu eingerichtete Internetseite, die Holger Weisser, IT-Spezialist und Angehöriger, gestaltet hat.