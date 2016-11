Zollernalb Schwarzwälder Bote erfüllt Kinderträume

Zollernalbkreis - Die Nächte werden länger und mancherorts liegt schon der erste Schnee in der Luft. Und mit ihm der Duft nach Plätzchen, Lebkuchen und anderen Leckereien. Denn: In wenigen Wochen ist Weihnachten. Um euch das Warten auf Heiligabend zu verkürzen, erfüllt die Aktion "Wünsch dir was" Kinderträume schon in der Vorweihnachtszeit.