Balingen "Schwarze Kunst" zum Reformationsjubiläum

Balingen. Was haben Martin Luther, Johannes Gutenberg und neun Berufsschüler der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen miteinander zu tun? Das Erste ist einfach: Luthers 95 Thesen konnten sich nur deshalb so gut verbreiten, weil es die Gutenberg-Presse schon gab. Und die Balinger Azubis? Die bauen nun die Presse zum Reformationsjubiläum 2017 nach.

Angestoßen wurde das Projekt vom Bildungshaus St. Luzen in Hechingen, das nicht nur einen Beitrag zum 500. Jahrestag der Reformation leisten, sondern die historische Presse auch darüber hinaus einsetzen möchte. Geplant ist, damit an Schulen zu gehen, um Schüler nach dem alten Verfahren drucken zu lassen.

Presse muss zerlegbar und transportierbar sein