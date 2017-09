Balingen Schwarz auf Weiß ist gefragt

Zollernalbkreis. Für Ralf Hirmer von der Sparkasse Zol­lern­alb ein gelungenes Projekt. In der Tat ist das Interesse groß: Für den "LeseSpaß" haben sich 30 Klassen mit insgesamt 600 Schülern aus dem gesamten Zollernalbkreis angemeldet.

Wie es gemacht wird, erklärten Timo Fasching, Leiter Verlagsmarketing des Schwarzwälder Boten, sowie Julia Bronner und Leonie Pfau vom Lesermarkt den teilnehmenden Lehrern bei der Auftaktveranstaltung in den Räumen der Sparkasse Zollern­alb. Worum es geht, fasste Petra Wolff vom betreuenden Institut noch einmal zusammen: Die Kinder sollen Lesekompetenz und Medienkompetenz gewinnen, das eine baue auf das andere auf. "Die Tageszeitung bietet als einziges Medium Orientierung im Mediendschungel", betonte sie. Dabei hätten aber nur 36 Prozent aller Haushalte eine Zeitung, hingegen 100 oder nahezu 100 Prozent einen Fernseher, einen Internet-Anschluss oder ein Smartphone. Dabei habe sich aber gezeigt, dass Tageszeitungen die Themen abbilden, die Kinder interessieren.

Im Projekt soll der Zugang "spielerisch" erfolgen – etwa mit kleinen Aufgaben, die es täglich auf dem LeseSpaß-Poster zu lösen gibt. Mit dem Spaß am Lesen stelle sich Medienkompetenz sowie das Plus an Wissen und Allgemeinbildung von alleine ein.