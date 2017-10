Balingen Schutz vor Einbrüchen

Wie die Polizei mitteilt, nehmen die Wohnungseinbrüche in den Herbst- und Wintermonaten zu. So seien bereits in einigen Gemeinden im Zollernalbkreis Einbrüchen in Wohnhäuser registriert worden. Die Kriminellen nutzten die früher einsetzende Dunkelheit aus, um Häuser auszuräumen. Um das Einbruchsrisiko zu minimieren, sollte deshalb in den Abendstunden im Haus Licht brennen. "Mancher Täter lässt sich dadurch verunsichern", sagt Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Balingen.

Die Beleuchtung sei jedoch keine Garantie gegen Einbrecher. Fenster und Türen sollten ausreichend stabil sein, um einige Zeit widerstehen zu können. Denn je größer der Aufwand, desto eher gäben Täter auf. Wissenschaftliche Untersuchungen belegten, dass Einbrecher in der Regel nach fünf Minuten aufgeben.

Welche Sicherungsmaßnahmen sinnvoll sind, erfahren Besucher anhand zahlreicher Ausstellungstücken sowie durch eine ausführliche Beratung durch die Beamten. Darüber hinaus können mit dem Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Termine für einen kostenlosen Hausbesuch oder unter Telefon 07433/26 41 31 vereinbart werden.