Balingen Schulz-Effekt und Hempel-Bredouille

Das wiederum bewertet Hempel als an den Haaren herbeigezogene Argumentation. Dementsprechend hätte beispielsweise auch Otto Schily niemals Genosse, geschweige denn für die SPD Bundesminister werden dürfen. Und eigentlich sind Parteien ja immer froh, neue Mitglieder zu gewinnen. Auch die Balinger SPD könnte schlicht erfreut darüber sein, wenn ein Mann mehr mit ihrem Parteibuch in der Tasche herumläuft. Dass einer, wie nun Hempel, abgelehnt wird, kommt kaum vor – zumal dann nicht, wenn keine offensichtlichen Hinderungsgründe vorliegen. Auch im Organisationsstatut der SPD findet sich unter Paragraf 6 nichts, womit sich die Unvereinbarkeit einer Mitgliedschaft Bernd Hempels begründen ließe.

Auf der anderen Seite muss die Balinger SPD auch nicht darlegen, warum sie Hempel nicht will. Über Aufnahmen und Mitgliedschaften entscheidet laut Statut der zuständige Ortsverein. Politische Parteien, das haben Gerichte festgestellt, müssen nicht jeden aufnehmen. Vielmehr können sie Aufnahmeanträge auch ablehnen. Sie müssen nicht einmal begründen, warum sie jemanden nicht aufnehmen wollen. Das betont auch der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute, der den Vorgang bestätigt und diesen als "souveräne Entscheidung" des Balinger Ortsvereins bewertet.

Hempel vermutet, dass die ihm gegenüber geäußerte Begründung der Balinger Genosse nur vorgeschoben ist. In Wahrheit passe dem Ortsverband seine Person einfach nicht. "Neuer Wind" solle unterdrückt werden, es gehe, vermutet er, darum, dass diejenigen, die heute das Sagen innerhalb des Ortsvereins haben, dieses Sagen behalten. Diesen Eindruck habe er auch nach einem Gespräch mit einem langjährigen Balinger Genossen gewonnen: Dieser habe ihm habe gesagt, dass er in dem Moment, in dem Hempel in die Partei aufgenommen werde, seinen Austritt erklären werde.

Hempel will sich indes nicht abfinden mit der Ablehnung durch die Balinger Genossen: Er will da rein, rein in die SPD. Statt in Balingen werde er nun wohl einen Aufnahmeantrag über einen anderen Ortsverein im Kreis stellen; mit zweien habe er bereits gesprochen. Das ist laut Statuten der SPD durchaus möglich: Grundsätzlich kann Hempel über jeden Ortsverein Mitglied der SPD werden – auch in Hamburg oder München. Er muss eben einen Ortsverein finden, der ihn aufnimmt.

Über den Ortsverein seiner Heimatstadt aufgenommen zu werden "wäre zwar schöner gewesen", sagt Hempel. In erster Linie aber gehe es ihm darum, überhaupt Mitglied der SPD zu werden und die Bundestagskandidatin Stella Kirgiane-Efremidis im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen im Herbst unterstützen zu können. Hempel will ihr für den Wahlkampf ein spezielles Fahrzeug zur Verfügung stellen, mit dem Kirgiane-Efremidis durch den Wahlkreis tingeln soll: ein rot-weißes VW-Käfer-Cabrio. Ob’s hilft?

Wer weiß: Vielleicht wird man dereinst in diesem Zusammenhang sogar vom Hempel-Effekt sprechen.