Balingen Schulen dürfen wie Personen heißen

Balingen. Die Entscheidung gilt grundsätzlich für alle Balinger Schulen, ist indes für eine von besonderer aktueller Bedeutung: den Schulverbund Frommern. Das Ansinnen dort, die Bildungseinrichtung nach einer historischen Persönlichkeit zu benennen, war Anlass für den Antrag der drei Fraktionen, genau dies zu untersagen. Freie Wähler, FDP und Grüne wollten zudem grundsätzlich festgestellt sehen, dass "ein Denk- und Diskussionsprozess zu Namen von Personen für einen Schulnamen sich aktuell und zukünftig erübrigt".

Diese Formulierung dürfte es vor allem gewesen sein, die die Befürworter von Schulnamen nach Personen in Stellung brachte: Er wolle in dieser Frage "kein Denk- und Diskussionsverbot" aufstellen, erklärte Wolfgang Rehfuß (CDU). Sein Fraktionskollege Andelin Hotkovic assistierte, das sei eine "unnötige Bevormundung". Alexander Maute meinte, der Gemeinderat müsse das Mitspracherecht der Schulen respektieren und ihnen die Freiheit zugestehen, sich einen selbstgewählten Namen zu geben. Ulrich Teufel (SPD) sagte, dass eine solche Entscheidung allein vor Ort getroffen werden solle; das "Denkverbot", wie in dem Antrag formuliert, sei ein "unangebrachter Eingriff".

Dagegen, letztlich erfolglos, warb Dietmar Foth (FDP) dafür, an der bisherigen Balinger Tradition festzuhalten, wonach Schulen nicht nach Personen, sondern nur nach Orts- und Gebietsnamen benannt werden dürfen. Personennamen seien für die Identifikation der Schüler und Lehrer mit ihrer Bildungseinrichtung nicht entscheidend, auch die Qualität des Unterrichts werde dadurch nicht besser. Werner Jessen (Freie Wähler) sagte, dass die Benennung nach einer Person nur Verwirrung stifte, weil daraus nicht hervorgehe, wo die Schule und was für eine Art Schule es sei: "Schulverbund Frommern – das ist allen ein Begriff", so Jessen.