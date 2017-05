Balingen Schülermonatskarten wie gehabt

Eine unbeschränkte Nutzung aller Verkehrsmittel im naldo-Gebiet wäre teurer, und es könnte den Schülern morgens schwer fallen, "den richtigen Zielort auszuwählen". Allein schon fünf frei verfügbare Einzelfahrscheine würden den Landkreis im Jahr zusätzlich 220 000 Euro kosten. Für eine vollständige Liberalisierung benötigte man das Einvernehmen der naldo-Partner: "Wir sind im Netz."

Über den ÖPNV der Zukunft, nicht über eine "erweiterte Schülerbeförderung" müsse man nachdenken, forderte Konrad Wiget (Grüne). Und Andreas Hauser (Linke) sprach eine Staffelung an: Es gebe Haushalte, für die 36,70 Euro viel Geld seien. Heinrich Götz (CDU) sagte provokativ, ein Landkreis sei nur so attraktiv wie sein ÖPNV: "In Haigerloch ist es fast ausschließlich Schülerverkehr." Drei zusätzliche Fahrten der Realschüler würden von der Stadt finanziert, "bei den Berufsschülern zahlen es die Eltern". "Wir sollten mit dem Erreichten zufrieden sein, sagte Dietmar Foth (FDP)." Die Meisten waren es auch.