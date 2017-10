Balingen Schüler werden Umweltmentoren

Ihr erstes Projekt, eine Energie-Rallye, führten die Umweltmentoren noch vor den Sommerferien mit Schülern der Klasse 7 durch. Nach den Sommerferien dufte die Klasse 4b als erste Klasse überhaupt am Bienenprojekt teilnehmen. Die Grundschüler besuchten dabei auch das Bienenvolk, das im Apfelgarten der Schule seine Heimat hat.

Bei der Übergabe der Zertifikate, die im Innenministerium in Stuttgart stattfand, wurden Alisa, Leon und Luca auch auf der Bühne zu ihrem Bienenprojekt interviewt. Die drei Umweltmentoren wollen es nicht bei einer einmaligen Aktion belassen: Noch in diesem Schuljahr werden sie in Kooperation mit dem Imkerverein eine Bienen-AG anbieten.

Außerdem überlegen sie, wie sie an der Schule sogenannte Energiemanager in den Klassen installieren können oder in welchem Rahmen es möglich ist, an der Sichelschule ein klimaneutrales Frühstück zu organisieren.