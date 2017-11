Balingen Schüler schicken Postkarten auf Weltreise

Jede Klasse hat rund 100 Karten mit selbst gemalten Motiven gestaltet. Von sehr farbenfrohen Bildern über verschiedene Drucktechniken und Kollagen bis hin zu Kupferbildern ist alles dabei.

Manche wurden noch mit persönlichen Nachrichten versehen. Oft ist Gemeinschaft ein Thema, aber auch politische Aufrufe und Sprüche sollen mit den anderen Schülern geteilt werden.

Wie die Kunstlehrerin Patrizia Birkhold berichtet, haben die Schüler mit viel Freude an dem Projekt teilgenommen. Auch die Kinder der Klassenstufen 1 bis 5 wurden von den Lehrern mit Weltkarten an das Projekt herangeführt. Sie malten gemeinsam ihre Postkarten. Die Älteren gestalteten die Karten im Kunstunterricht.

Gerade weil das Postkartenschreiben eine alte Kommunikationsweise sei, solle es in der heutigen Zeit der Digitalisierung einen besonders persönlichen Akt darstellen, der auch die realen Distanzen zeige, erklärt SMV-Lehrer Holger Grebe. Dank des Projekts entstehe ein globaler Austausch zwischen den Schülern, in dem die gegenseitige Wahrnehmung und Vernetzung gestärkt werde.

Denn die Waldorfbewegung wachse jährlich. In den vergangenen Jahren seien in China etwa 60 neue Waldorfschulen entstanden, berichtet Grebe. Gleichzeitig solle die Aktion zeigen, wie die Waldorfpädagogik kulturelle, weltanschauliche, ökonomische und soziale Grenzen überwinde, und das in einer Zeit, in der sich viele Länder lieber weiter abschotteten, als über die Grenzen hinweg zu kommunizieren.

In diesen Tagen erreichen die Waldorfschule Frommern täglich Postkarten. Viele deutsche Schulen schreiben, aber auch Karten aus China, Brasilien oder Indien trudeln langsam ein.

Am Ende der Aktion sollen die Postkarten im Schulhaus ausgestellt werden. Die Schülersprecher und die Lehrer überlegen, eine große Welt-Post-Karte anzufertigen, die alle Karten vereinen soll.

Darüber hinaus sollen anlässlich des Jubiläums weitere Projekte stattfinden. Dazu gehört "Metamorphosen", bei dem Musikstücke komponiert werden sollen, "Bees & Trees", bei dem auf das Bienensterben aufmerksam gemacht wird, und "Wo ist der Mensch?", ein Theaterstück, welches die Frage nach dem Wesen des Menschen behandelt.

Doch bis dahin wartet die Waldorfschule Frommern gespannt auf weitere Antworten aus der gesamten Welt.