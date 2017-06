Balingen Schritt für Schritt zum ruhigeren Ort

Obwohl die Bürgerinitiative in der Öffentlichkeit bisher wenig von sich hören ließ, ist Bitzer nicht untätig gewesen. Mit dem Regierungspräsidium in Tübingen, der Stadt Balingen sowie dem Ortschaftsrat ist sie in Kontakt und war persönlich mit ihrem Anliegen vorstellig. In einem Ordner sammelt sie alle Schreiben von verschiedenen Behörden, sowie Informationen zum Lärmproblem. Ihre Sammlung zeigt: Das Thema Lärm ist seit dem Ausbau der B 27 in den 1980er-Jahren in Engstlatt präsent. "Doch die Fahrzeugzahlen haben sich seither verdoppelt. Deswegen möchte ich nicht aufgeben."

Vor dem obersten Ziel einer Lärmschutzwand stehen zunächst einige Teiletappen. Im Juli veröffentlicht das Bundesamt für Straßenwesen die Ergebnisse einer Verkehrszählung an der Ausfahrt der B 27 zwischen Engstlatt und Steinhofen. Die Zahlen sind für Bitzer, aber auch für das Regierungspräsidium Grundlage für weitere Schritte.

Fortschreibungen, basierend auf Zählungen aus dem Jahr 2010, bescheinigen durchschnittlich 34 000 Fahrzeuge am Tag, die an Engstlatt auf der B 27 vorbeirauschen. Sind die neuen Zahlen veröffentlicht, möchte Bitzer beim Regierungspräsidium Emissionsmessungen beantragen. Offizielle Zahlen und Berechnungen sollen die Brisanz der Notwendigkeit einer Lärmschutzmauer untermauern – doch eine solche ist teuer. Bitzer schätzt die Kosten auf eine halbe Million.

Das Tempo 120, das seit zwei Jahren für Autofahrer auf der B 27 gilt, macht sich für Bitzer positiv bemerkbar. Eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeit würde eine zusätzlich Lärmreduzierung bewirken, "aber da würden die Autofahrer nicht mitmachen", stellt die Engstlatterin fest.

Die Bürgerinitiative, allen voran Gründerin Renate Bitzer, wollen in Sachen Lärmschutz langsam und besonnen. "Wir wollen unsere Forderungen auf ein solides Fundament stellen und erst Fakten sammeln, bevor wir etwas beantragen." Auf Krawall gebürstet sei keiner, vielmehr soll durch einen langen Atem und vernünftige Gespräche das Ziel erreicht werden. "Wenn die Zahlen der Verkehrszählung erst mal draußen sind, können wir die Sache ins Rollen bringen."