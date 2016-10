Balingen Schräg unterwegs mit Wolfgang Kirschner

Wer mit Wolfgang Kirschner U-Bahn fährt, der muss damit rechnen, dass ihm schräge Typen begegnen. Der Autor legt in seinen Erzählungen den Fokus auf jene Figuren, die ein bisschen irre sind. Und schickt sie in irrwitzige Situationen, die haarscharf am Wahnsinn sind. Zum Brüllen komisch manchmal oder zum Staunen.

Kirschner, der bereits zahlreiche Romane veröffentlicht hat und in Tübingen seit Jahren eine erfolgreiche Kolumne schreibt, hat sein Publikum mit der Lesung am Samstag in Balingen mitgenommen auf eine Reise mit viel Sprachwitz und knitzigen Beobachtungen. Die Geschichten hat der Autor alle rund ums Unterwegssein ausgewählt.

Zum Beispiel jene über einen Sechsjährigen, der gerne vorliest, dem aber zu Hause keiner zuhört ("Mein Bruder hat den ganzen Tag irgendwas gelötet, der Lötmann.") Und der deswegen beschließt, als angehender Schriftsteller auf Lesereise zu gehen. Die führt ihn bis zur Endstation der S-Bahnlinie, wo er einer Horde betrunkener Fußballfans aus Asterix vorliest.