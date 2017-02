Balingen Schnelles Netz aus und für Balingen

Balingen. Seit Ende 2015 ist die zollernalb data, eine 100-prozentige Tochter der Balinger Stadtwerke, im operativen Geschäft tätig. Ihre Dienstleistungen – moderne Glasfasertechnologie, Telefonie, seit April 2016 auch TV – bietet sie im Balinger Stadtgebiet in all jenen Bereichen an, die bis dato von anderen Unternehmen vernachlässigt worden waren.

Rund 200 Privathaushalte versorgt sie bereits mit dem schnellen Netz, für weitere 100 sind Aufträge erteilt; dazu kommen mehr als 30 Firmenkunden, an die die zollernalb data Glasfasernetze als Verbindung zwischen Standorten vermietet. Durch die Kooperation mit der Balinger Wohnbaugenossenschaft werden zudem rund 600 von der Wohnbau unterhaltene oder verwaltete Wohneinheiten mit TV versorgt; in diesem Zuge werden zunehmend auch Verträge für Telefon und Internet abgeschlossen.

Mit dieser Entwicklung der Kundenzahlen liege man bisher "voll im Plan", sagen Eppler und Schäfer. Klar sei aber auch, dass die zollernalb data derzeit noch keine Gewinne abwerfe; dies vor allem auch deshalb nicht, weil in den Anfangsjahren zunächst kräftig investiert werden musste. Allein im vergangenen Jahr wurde eine Million Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes gesteckt; in diesem Jahr sind weitere 300 000 Euro für die sogenannte Nachverdichtung eingeplant. Mittelfristig wolle man durch ein "stabiles Wachstum" in die Gewinnzone kommen. Zu diesem stabilen Wachstum gehört für Eppler und Schäfer, dass sich die zollernalb data sukzessive das Know-How aneignet. Durchaus vorstellbar ist zudem, der Name sagt’s ja schon, dass die Stadtwerke-Tochter ihr Geschäftsgebiet nicht nur auf Balingen beschränken will. Wo es technisch möglich und finanziell darstellbar sei, könne man auch in anderen Städten und Gemeinden tätig werden, so Eppler und Schäfer.