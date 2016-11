Balingen Schneck-Team reist zum Kellerduell

Offenburger FV – TSG Balingen (Sonntag, 13 Uhr). Nach dem die Balinger A-Junioren mit dem Auswärtssieg in Ravensburg die Rote Laterne abgegeben und sich im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet haben, wartet im letzten Spiel des Jahres nun eine weitere Schlüsselpartie. Die Schneck-Jungs gastieren beim Tabellennachbar Offenburger FV zum Kellerduell. Die Südbadener haben einen Zähler mehr auf dem Konto, liegen aber ebenfalls auf einem Abstiegsplatz und schnuppern nach dem 1:0-Erfolg zuletzt gegen den FC Nöttingen ebenfalls wieder Morgenluft. So stellt sich die Frage, wer kann nachlegen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen?

A-JUNIOREN VERBANDSSTAFFEL SÜD

FV Olympia Laupheim – TSV Nusplingen (Sonntag, 11.30 Uhr). Zum Spitzenspiel nach Oberschwaben reisen die Nusplinger A-Junioren. Mit einer klasse Serie von sechs Siegen in Folge sind die Jungs des TSV-Trainerduos Harald Stotz und Karl-Josef Butz bis auf Rang vier geklettert. Doch nun wartet mit dem Tabellenzweiten Laupheim ein richtiger Prüfstein. Die Olympioniken sind härtester Verfolger des Primus SSV Reutlingen und haben erst zwei Niederlagen auf dem Konto. Eine davon setzte es zuletzt beim 1:2 in Zimmern. Laupheim wird bestrebt sein, diese Scharte auszuwetzen, doch Nusplingen wird alles daran setzen, um seine Serie fortzusetzen. Mit einer spannenden Partie ist deshalb zu rechnen.