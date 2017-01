Balingen Schluss mit dreifachem Happy End

In kurzen Zügen das Geschehen: Husarenrittmeister Stefan Koltay floh in den Wirren des Ersten Weltkriegs aus russischer Kriegsgefangenschaft und fand Zuflucht in der amerikanischen Botschaft in Tokio. Ausgerechnet dort traf er Viktoria wieder, mit der er sich einst verlobt hatte. Viktoria allerdings hatte zwischenzeitlich den amerikanischen Diplomaten John Cunlight geheiratet, nachdem man ihr Koltays Tod mitgeteilt hatte. Cunlight, der nichts von dieser Vorgeschichte wusste, nahm Koltay als Angehörigen der US-Botschaft mit nach St. Petersburg.

Vergebens forderte der Rittmeister seine ehemalige Verlobte auf, ihren Mann zu verlassen. Als diese ablehnte, stellte sich der Flüchtling den Russen. Nach etlichen Irrungen und Wirrungen trafen sich ein Jahr später alle drei auf einem Weinlesefest im ungarischen Heimatdorf Viktorias wieder.

Mit von der Partie waren die nach alter Operettentradition lustige Liebespaare, die mit humorvollen Einlagen glänzten: der Bursche des Husaren Jancsi, der mit Viktorias Zofe Riquette anbändelt, und Viktorias Bruder Graf Ferry mit seiner japanischen Braut O Lia San. Der Diplomat Cunlight erwies sich als echter Gentlemen, denn er brachte den Husar mit und verzichtete auf Viktoria, sodass diese ein glückliches Paar wurden. Dieses dreifache Happy End wurde vom begeisterten Publikum mit überreichem Beifall quittiert.