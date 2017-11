Balingen Schlachtfest sehr gut besucht

Am Samstag servierten die Fußballer Kesselfleisch und auch Bauernbratwürste mit Kraut, und am Sonntag lockten dann Schlachtplatten die Besucher an. Mit einer Auswahl an selbst gebackenen Kuchen erfreuten die Frauen vom Sportverein die Besucher. Das Schlachtfest war auch wieder ein Ort der Kommunikation; so trafen sich viele Freunde, um über Aktuelles und alte Zeiten zu reden.

Immer wieder war auch der Sachstand zum Neubau des Sportheimes Thema. Eigentlich wollte der Verein das Schlachtfest schon im neuen Vereinsheim feiern, doch sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. In Eigenleistung verspachteln und schleifen die Helfer aus Vorstandschaft und Aktiven derzeit die Wände. In Kürze wird dann auch der Estrich eingebaut, so dass der weitere Innenausbau erfolgen kann.

Am 24. Dezember jährt sich der Tag der Brandstiftung am Vereinsheim des Sportvereins Roßwangen bereits zum zweiten Mal.