Balingen "Schauspielerei ist wie eine Sucht"

"Vor allem: Wie bringt man vier Wohnwagen auf die Bühne, die auch bei wenig Platz funktionieren?", fragt sich Schwindt. Die Lösung sei bereits gefunden, werde aber nicht verraten. Zwar liegt der Campingplatz an einem fiktiven Ort, der Hintergrund jedoch wird ein riesiger Druck des Geislinger Weidensees.

Seit 39 Jahren gehen die Akteure des Balinger Volkstheaters jeden Winter mit einer schwäbischen Komödie auf Tour. Rund 500 Gäste erwartet das Ensemble bei der Premiere und bei der Schlussvorstellung in der Stadthalle.

In einem Monat ist Generalprobe auf der Premierenbühne in Endingen. Bis dahin steckt jeder Beteiligte viel Zeit und Leidenschaft in das Gelingen der Aufführung. "Es sind nicht nur die Proben", meint der Vorsitzende. "Das Textlernen zu Hause, das Kulissenbasteln, die Kostüme, und nicht zuletzt die Stückauswahl im Frühjahr." Dennoch schlüpfen viele Mitglieder des Volkstheaters jedes Jahr in eine neue Rolle. "Schauspielerei ist wie eine Sucht. Es reizt einen, jedes Jahr einen neuen Charakter zu spielen", findet Schwindt. Dennoch darf jeder Schauspieler die Rolle, die ihm zugeteilt wurde, selbst interpretieren. "Wir sind keine Profis, aber wir sollen gutes Theater machen, uns in die Rollen reinfühlen und ihnen Leben geben", erklärt Backfisch.

Der Text zu "Maskenball am Campingplatz" ist auf Hochdeutsch geschrieben. Die Akteure wandeln den Text so um, wie man hierzulande spricht. Obwohl die aktiven Schauspieler drei Generationen umfassen, sind neue Akteure – egal ob alter Hase oder Bühnenneuling – bei jedem neuen Stück willkommen.

Die Spieltermine: Premiere von "Maskenball am Campingplatz" ist am Samstag, 11. November, ab 18.30 Uhr in der Endinger Turn- und Festhalle. Weitere Termine sind am 25. November in Ostdorf; 13. Januar 2018 in Ratshausen, 20. Januar 2018 in Weildorf, 24. Februar 2018 in Rottenburg-Bieringen, 24. März 2018 in Bisingen. Der Abschluss findet am 21. April 2018 in der Stadthalle Balingen statt.

Die Darsteller: Rose Schiebel, Michael Schneider, Ernst Hoss, Helga Friede, Natalie Haigis, Manuela Leeb, Michael Schwindt, Laura Müller, Sina Kohle, Daniel Zlotkiewicz, Andra Hafen und Marius Fink.