Balingen Schaurig-schönes Geburtstagsfest

Neu war in diesem Jahr der Umzugsverlauf: Die Aufstellung der Narrenzünfte war in die Stadtmitte verlagert worden, die Gruppen versammelten sich um den Narrenbaum und in den Seitenstraßen rund um das Rathaus. Durch die Friedrich- und die Ebertstraße zogen die närrischen Gruppen bis hin zur Schillerstraße und zur Volksbankmesse. Die Sprecherstation mit Ehrentribüne wurde in diesem Jahr an die Torbrücke verlegt. Eine weitere mobile Sprecherstation gab es an der Bushaltestelle beim Finanzamt. Die 30 bis 40 Helfer entlang der Umzugsstrecke bekamen Verstärkung vom Sportverein Heselwangen.

Der anschließende Brauchtumsabend hat einige Höhepunkte geboten. Neben dem Auftritt von Guggen-Kapellen gab es Hexentänze, die Männershowtanzgruppe "Flotte Hosen" aus Stein sowie die Tanzgarde der Narrenzunft Frommern traten auf. Für Stimmung sorgte die Partyband "for-ever". Die närrischste Verkleidung der Besucher wurde prämiert.