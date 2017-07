Balingen Schachverein schreibt Erfolgsgeschichte weiter

Der Vorsitzende Jürgen Muschkowski eröffnete die Versammlung mit einem Bericht, der sich wie eine Erfolgsgeschichte las: In sportlicher Hinsicht sei es eine überaus erfolgreiche Saison für den SV Balingen gewesen.

Die zweite Mannschaft wurde Meister in der Bezirksliga und steigt in die Landesliga auf. Die dritte Mannschaft sicherte sich mit dem zweiten Platz in der Kreisklasse den Aufstieg in die Bezirksliga. Alle übrigen Mannschaften erreichten gute Platzierungen in ihren jeweiligen Spielklassen.

Auch auf Bezirksebene waren Balinger Mannschaften erfolgreich. So konnte man den Titel im Bezirks-Viererpokal verteidigen, gewann die Bezirks-Blitzmannschaftsmeisterschaft und die beiden Balinger Mannschaften belegten die beiden ersten Plätze bei den Bezirks-Seniorenmeisterschaften. Außerdem wurde Karl-Heinz Müller Sieger im Bezirks-Open.