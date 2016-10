Balingen Sandra Strähler übernimmt Marketing

Balingen. Die Vorstandssitzung von Balingen aktiv am späten Montagnachmittag nutzte Vorsitzender Bernd Flohr für eine Laudation auf Peter Blechmann, der in den Ruhestand – bei ihm wohl eher "Unruhestand" – gehe, wie Flohr schmunzelnd festhielt. Seinen Worten nach habe Blechmann an vielen Aktionen "maßgeblich" mitgewirkt und dafür gesorgt, dass sie auch umgesetzt wurden. "Made in Balingen, made by Peter" habe es unter anderem bei der "Aktion Saubermann" geheißen, bei der Thüringer Woche, die aus Balingen nicht mehr wegzudenken sei, sowie für den AOK-Firmenlauf, der inzwischen "eine starke Strahlkraft" in die Region habe. Zudem sei der Balingen-aktiv-Bus und zu einem Symbol für das freundliche Balingen geworden.

Oberbürgermeister Helmut Reitemann erweiterte die Liste um den Wochenmarkt in Weilstetten, den Blechmann ebenso auf den Weg gebracht habe wie den Kreativmarkt. Zudem habe der scheidende Geschäftsführer daran mitgearbeitet, dass sich Balingen Fair-Trade-Stadt nennen dürfe.

In seinem persönlichen Rückblick nannte Peter Blechmann die Nachstellung des Balinger Stadtbrands im Jahr 2009 als seine größte Herausforderung. Er verhehlte nicht, dass "viele Dinge" bereits angefangen und druckreif waren, um sie dann wieder einzustampfen. Mit Blick auf seine Tätigkeit als Balingen-aktiv-Geschäftsführer hielt Peter Blechmann fest: "Ich blicke stolz auf diese Zeit zurück." Und er versprach, dass man sich "hie und da" wieder sehen werde.