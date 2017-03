Balingen Samy Deluxe und Ballermann-Star Tobee im Top 10

Balingen - Blitzlichtgewitter dazu Stars zum Anfassen: Am zweiten Partyabend des 25-jährigen Jubiläums der Discothek Top 10 in Balingen kamen der Schlager- und Ballermannstar "Tobee" und Rapper Samy Deluxe. Knapp 1500 Fans kamen ins Top 10 am Freitagabend.